Francesco Totti la dedica per la figlia Isabel che compie dieci anni | Il tuo sguardo mi illumina d' amore sono il papà più fortunato del mondo

L'ex calciatore ha scritto una dedica su un social network per la figlia Isabel, che ha compiuto dieci anni. Nel messaggio ha espresso quanto il suo sguardo lo illumini d'amore e si è definito il papà più fortunato del mondo. A meno di un mese dall'assoluzione per abbandono di minore, ha condiviso questa testimonianza pubblicamente.

Anche mamma Ilary Blasi ha dedicato a Isabel un dolce omaggio social: «Vorrei svegliarmi così per sempre, tanti auguri di buon compleanno a un pezzo del mio cuore», ha scritto la conduttrice a corredo di una foto in cui abbraccia la figlia. Isabel, come noto, nei mesi scorsi è stata protagonista di uno dei numerosi contenziosi dell'infinita battaglia Totti-Blasi. Ilary aveva infatti denunciato Francesco per abbandono di minore, sostenendo che avesse lasciato sola in casa Isabel la sera del 26 maggio 2023, quando la piccola aveva solo 6 anni, per andare fuori a cena con Noemi Bocchi. Lo scorso febbraio il gip di Roma, accogliendo la richiesta già avanzata dalla procura, ha archiviato l'indagine. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

