Bebe Vio e il ricordo commosso di Zanardi | Un privilegio averti come tutor sportivo e di vita

Nel 2009, una giovane atleta ha incontrato un ex atleta paralimpico che le ha offerto supporto e incoraggiamento. A quell’età, era molto spaventata e aveva bisogno di una guida. La ragazza ha ricordato come questa persona le abbia dato la forza di ripartire e di credere nelle proprie capacità, indipendentemente dalla presenza di gambe o meno. Il loro rapporto si è sviluppato nel tempo, diventando anche una collaborazione professionale.

(Adnkronos) – "Siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni ed ero molto spesata e spaventata. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto". Inizia così il messaggio commosso di Bebe Vio, che ha ricordato così sui social Alex Zanardi. La schermitrice e campionessa paralimpica ha continuato: "A Londra 2012 mi hai fatto conoscere la bellezza delle Paralimpiadi e l’enorme potere che hanno di cambiare la percezione e la Cultura della Disabilità. A Rio 2016 sei stato il mio cicerone nel villaggio paralimpico e poi abbiamo realizzato il sogno insieme". Nel suo post, Bebe Vio ha poi aggiunto: "A Tokyo 2020 non c’eri, ma eri un faro per tutti noi, è stato un onore e un grande privilegio averti avuto come tutor sportivo e di vita".🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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