L’annuncio di Bebe Vio | Basta con la scherma ma ho un piano B

Da 361magazine.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione “Che Tempo che Fa”, Bebe Vio ha annunciato di aver deciso di smettere di praticare la scherma paralimpica. La campionessa, nota per le sue vittorie e il suo ruolo di riferimento nel mondo sportivo, ha anche rivelato di avere un piano B pronto nel caso decidesse di cambiare strada. La sua intervista si è concentrata sul futuro e sulla direzione che intende prendere.

L’ha detto a Che Tempo che Fa. Bebe Vio, icona e personaggio di riferimento della scherma paralimpica ha parlato a “Che Tempo Che Fa” di futuro e della sua carriera. Su Nove, a Fabio Fazio ha detto: “Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente.Non l’ho mai detto a voce alta, purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente.Adesso abbiamo, dico ‘abbiamo’ con la squadra perché posso farlo solo grazie a un gruppo di persone che mi sta dietro in questo momento, abbiamo iniziato con l’atletica. Penso di fare i 100” https:361magazine.comwp-contentuploads202603bebe-annuncio.mp4  In bacheca, la veneta, specializzata nel fioretto vanta 2 ori alle Paralimpiadi, 1 argento e 1 bronzo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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