Durante la trasmissione “Che Tempo che Fa”, Bebe Vio ha annunciato di aver deciso di smettere di praticare la scherma paralimpica. La campionessa, nota per le sue vittorie e il suo ruolo di riferimento nel mondo sportivo, ha anche rivelato di avere un piano B pronto nel caso decidesse di cambiare strada. La sua intervista si è concentrata sul futuro e sulla direzione che intende prendere.

L’ha detto a Che Tempo che Fa. Bebe Vio, icona e personaggio di riferimento della scherma paralimpica ha parlato a “Che Tempo Che Fa” di futuro e della sua carriera. Su Nove, a Fabio Fazio ha detto: “Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente.Non l’ho mai detto a voce alta, purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente.Adesso abbiamo, dico ‘abbiamo’ con la squadra perché posso farlo solo grazie a un gruppo di persone che mi sta dietro in questo momento, abbiamo iniziato con l’atletica. Penso di fare i 100” https:361magazine.comwp-contentuploads202603bebe-annuncio.mp4 In bacheca, la veneta, specializzata nel fioretto vanta 2 ori alle Paralimpiadi, 1 argento e 1 bronzo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - L’annuncio di Bebe Vio: “Basta con la scherma, ma ho un piano B”

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Ho avuto parecchi problemi fisici dopo Tokyo e dopo Parigi, le cose non sono andate come speravo. Non l’ho mai detto a voce alta: è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente. " Durante la trasmissione di Fabio Fazio, Bebe Vio ha sorpreso tutti an - facebook.com facebook