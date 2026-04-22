Nelle puntate di Beautiful dal 26 aprile al 2 maggio, si assiste a una discussione tra Steffy e Ridge nella residenza della famiglia Forrester. La conversazione si svolge in un clima di tensione, coinvolgendo i due personaggi principali. La scena si concentra sui rapporti tra i membri della famiglia e le conseguenze di questo confronto sulla storyline.

Beautiful, anticipazioni dal 26 aprile al 2 maggio. Tensione alla Forrester a causa di una discussione tra Steffy e Ridge. Steffy ringrazia Finn per la splendida serata trascorsa insieme, sottolineando la ritrovata complicità tra loro e il suo intervento nel convincere Baker a trattenere Sheila per interrogarla. Finn condivide pienamente questa posizione ed è sempre più certo che Sheila debba restare lontana dalla loro vita. Più tardi ribadisce lo stesso concetto a Liam, che lo raggiunge in ospedale per lodarlo, ma Finn gli chiarisce anche di non volerlo vedere interferire nel suo matrimonio, continuano le anticipazioni di Beautiful. Steffy aggiorna Hope sul cambiamento nel rapporto tra Finn e Sheila: ora lui sostiene la moglie, nonostante Hope continui a credere che Sheila possa redimersi.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Beautiful, anticipazioni al 2 maggio: Steffy discute con Ridge

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