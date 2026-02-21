Foto lettere e riviste per una mostra sugli ultimi due anni di guerra | l’appello agli abitanti della Valnure

Migliaia di foto, lettere e riviste vengono raccolte per una mostra dedicata agli ultimi due anni della Seconda guerra mondiale. La causa è l’interesse di preservare la memoria di quegli eventi tra gli abitanti della Valnure. Le immagini e i documenti sono stati trovati in case, soffitte e archivi storici, pronti a raccontare le storie di chi ha vissuto quegli anni. La mostra si terrà nel centro storico di Ponte dell’Olio a fine mese.

L'iniziativa della sezione locale Anpi per realizzare un'esposizione a Ponte dell'Olio: «Ci si augura che la popolazione possa collaborare fornendo dati, documenti e testimonianze» Foto, lettere, riviste, documenti e testimonianze per realizzare a Ponte dell'Olio un'esposizione dedicata agli ultimi due anni della seconda guerra mondiale. LA RACCOLTA DI DOCUMENTI - «È già stata avviata una ricerca in collaborazione con le classi delle scuole medie – scrive Anpi - per cui attraverso interviste ai nonni o ai bisnonni, i giovani studenti possano avere informazioni sulla vita quotidiana e sulle condizioni sociali di quei tempi, sui diversi generi di lavoro produttivo, sugli impieghi lavorativi femminili.