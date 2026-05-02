Il Bayern ha annunciato che il tecnico Kompany effettuerà rotazioni nella formazione per prepararsi alle gare di Champions League. Si cerca di individuare il sostituto di Kane per mantenere il record di punti. Inoltre, l’Heidenheim si trova a dover recuperare nove punti in tre partite per raggiungere l’obiettivo di classifica. Le scelte tattiche e le strategie cambieranno in vista delle prossime sfide.

? Cosa scoprirai Chi può sostituire Kane per garantire il record di punti?. Come farà l'Heidenheim a colmare nove punti in tre partite?. Quale giocatore del Bayern può confermare il suo momento d'oro?. Perché la difesa bavarese è considerata un muro impenetrabile oggi?.? In Breve Urbig ha mantenuto la porta inviolata in 5 partite su 11 in Bundesliga.. Nicolas Jackson vanta 10 gol e 4 assist in 29 presenze stagionali.. Heidenheim deve recuperare 9 punti in 3 partite per evitare la retrocessione.. Bayern punta al record storico superando i 60 punti di distacco in classifica.. L’Allianz Arena ospita questo sabato 2 maggio 2026 il Bayern Monaco contro l’Heidenheim in una sfida che vede i padroni di casa schierare una formazione ampiamente rinnovata per via del turnover.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bayern, Kompany punta al record: turnover per gestire la Champions

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