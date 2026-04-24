Il fine settimana di Bundesliga propone due incontri decisivi tra Wolfsburg e Heidenheim, entrambi con grandi ambizioni e obiettivi di classifica. Nel frattempo, il Bayern Monaco, campione in carica, affronta in trasferta un Mainz che si avvicina alla salvezza. Le partite si disputeranno alle 15:30 di sabato, con alcune sfide che potrebbero influenzare in modo importante le posizioni finali della stagione.

Bundesliga, a Wolfsburg e Heidenheim vanno in scena due scontri diretti da brividi. Il Bayern Monaco neocampione invece fa visita a un Mainz quasi salvo. Il sabato di Bundesliga si preannuncia incandescente con un turno pomeridiano che mescola la passerella dei campioni, la caccia ad un posto in Europa e drammatici scontri per non retrocedere. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I riflettori sono inevitabilmente puntati sul Bayern Monaco di Vincent Kompany che, dopo aver celebrato il trentacinquesimo titolo e aver centrato la finale di Coppa di Germania, vola a Mainz con un obiettivo ambizioso: eguagliare il record storico di 91 punti della stagione 2012-13.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 25 aprile ore 15:30: Kompany punta al record

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