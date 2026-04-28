Prima della partita tra Bayern e PSG in Champions League, l'allenatore ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Kane, affermando che invecchia come un buon vino. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di anticipazione della sfida, sottolineando l'ammirazione per l’esperienza e le qualità del giocatore. La partita si inserisce nel calendario della competizione europea, con le due squadre pronte ad affrontarsi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha recentemente elogiato Harry Kane in occasione della preparazione della sua squadra per la semifinale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. L’allenatore ha affermato che la leadership e le capacità del capitano della nazionale inglese stanno migliorando con il passare del tempo, mostrando significativi progressi rispetto alle sue precedenti stagioni. Kompany ha sottolineato come Kane, a dispetto della sua carriera già affermata, stia raggiungendo una nuova forma di maturità e competenza, fondamentale per il successo della squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Kompany celebra Kane: “Invecchia come un buon vino” prima di Bayern-PSG in Champions League.

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