Giada e Andrea allenatori per i più piccoli come esperienza di vita

Giada e Andrea lavorano come allenatori per bambini, coinvolgendoli in attività sportive. I loro progetti vanno oltre la semplice formazione, offrendo ai giovani partecipanti un’occasione di crescita personale. Attraverso incontri e programmi specifici, mirano a trasmettere valori e insegnamenti pratici ai più piccoli, creando un ambiente in cui i bambini possano imparare e svilupparsi attraverso l’esperienza diretta.