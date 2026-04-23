Giada e Andrea allenatori per i più piccoli come esperienza di vita
Giada e Andrea lavorano come allenatori per bambini, coinvolgendoli in attività sportive. I loro progetti vanno oltre la semplice formazione, offrendo ai giovani partecipanti un’occasione di crescita personale. Attraverso incontri e programmi specifici, mirano a trasmettere valori e insegnamenti pratici ai più piccoli, creando un ambiente in cui i bambini possano imparare e svilupparsi attraverso l’esperienza diretta.
Giada e Andrea, allenatori per i più piccoli come prova di vita. Ci sono progetti che non si limitano a offrire un’esperienza, ma aprono una prospettiva. Living Land, con il percorso “Giovani competenti Junior per la Comunità” sta facendo proprio questo: creare occasioni concrete per i giovani.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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