Linguaggio fluido e più memoria | l’effetto dei nipoti sul cervello dei nonni

Recenti studi scientifici hanno dimostrato che trascorrere del tempo con i nipoti può influenzare positivamente la memoria e la fluidità del linguaggio nei nonni. Questi risultati si basano su dati raccolti attraverso test e analisi neurologiche, che mostrano come le interazioni con i più giovani possano contribuire a mantenere attive funzioni cognitive specifiche. La ricerca si aggiunge così a quanto già affermato dal senso comune, offrendo una base scientifica a questa convinzione.

Stare con i più piccoli “mantiene giovani”: è un’idea diffusa, quasi intuitiva. Ma oggi a sostenerla non è solo il senso comune: la ricerca scientifica la conferma con dati sempre più precisi. Il recente studio guidato dalla Tilburg University, che ha analizzato oltre 2.800 adulti sopra i 50 anni, mostra che i nonni coinvolti nella cura dei nipoti ottengono risultati migliori in alcune funzioni cognitive chiave, in particolare quelle legate al linguaggio e alla memoria. Un vantaggio che emerge già nei punteggi complessivi e che suggerisce come l’interazione quotidiana con i più piccoli possa tradursi in una forma di allenamento mentale continuo.🔗 Leggi su Open.online

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