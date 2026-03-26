Un infettivologo ha dichiarato che l'antibiotico-resistenza rappresenta la principale sfida nel campo delle malattie infettive, sia per il presente che per il prossimo futuro. La questione riguarda l'aumento dei batteri resistenti ai farmaci, un fenomeno che richiede attenzione e interventi specifici. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un evento a Venezia.

Venezia, 26 mar. (Adnkronos Salute) - "Tra le sfide dell'infettivologia di oggi e del futuro, la più importante è l'antibiotico-resistenza. L'Italia è il Paese europeo, dopo la Grecia, che ha il più alto tasso di infezioni da batteri antibiotico-resistenti. Rappresenta una minaccia pubblica del presente, ma soprattutto del futuro, poiché il numero di batteri resistenti agli antibiotici sta aumentando non solo in ospedale, ma anche in comunità. Alcune infezioni banali, come la cistite nelle donne, presentano resistenze agli antibiotici di uso comune nell'ordine del 30-50% anche in giovani donne che non hanno mai assunto antibiotici. Chi si infetta con un batterio resistente agli antibiotici e prende un antibiotico tradizionale non efficace rischia complicanze, guarigione più lenta o evoluzione verso sepsi e shock settico". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Infettivologo Falcone: "Batteri resistenti in aumento sfida di oggi e domani"

Articoli correlati

Pollo da supermercato: oltre metà dei campioni contiene batteri resistenti, biologico inclusoLa contaminazione della carne di pollo da parte di batteri resistenti agli antibiotici non è una novità, ma ogni nuova conferma rende il problema...

Batteri di 5mila anni resistenti agli antibiotici: la scoperta nella grotta di ghiaccio in RomaniaLa scoperta arriva dalla grotta ghiacciata di Scari?oara, nei Carpazi occidentali della Romania, dove un team guidato dall’Istituto di Biologia di...

Altri aggiornamenti su Infettivologo Falcone

Argomenti discussi: Superbatteri, sepsi e IA: a Venezia il gotha dell’infettivologia ridisegna la medicina del futuro.

Infettivologo Falcone: Batteri resistenti in aumento sfida di oggi e domaniVenezia, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Tra le sfide dell'infettivologia di oggi e del futuro, la più importante è l'antibiotico-resistenza. L'Italia è il Paese europeo, dopo la Grecia, che ha il più a ... lanuovasardegna.it

Batteri resistenti agli antibiotici, da Pisa la svolta tanto attesa: ecco gli anticorpiPisa, 2 ottobre 2025 – Dalla Toscana e da Pisa un risultato che potrebbe segnare una svolta nella lotta contro i batteri resistenti agli antibiotici. Su Nature è stato pubblicato uno studio innovativo ... lanazione.it