Basket la Benacquista Latina vince ancora | 11esimo successo di fila e primo posto

La Benacquista Latina Basket ha ottenuto l’undicesima vittoria consecutiva, salendo a 50 punti in classifica e conquistando il primo posto nel campionato di Serie B Nazionale. Nel recupero della 23ª giornata, la squadra ha battuto l’Umana San Giobbe Chiusi con il punteggio di 84-81, confermando il suo ottimo stato di forma. La partita si è svolta mercoledì.

I ragazzi di coach Gramenzi si impongono su Chiusi (84-81 il risultato finale) nel recupero della 23esima giornata e agganciano Livorno a 50 punti. Ma è stata una gara tutt’altro che facile Undicesimo successo consecutivo, 50 punti in classifica e primo posto conquistato. Un mercoledì “da leoni” per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che vince il recupero della 23esima giornata del campionato di Serie B Nazionale superando l’Umana San Giobbe Chiusi con il punteggio di 84-81. Una gara intensa, fisica ed estremamente equilibrata quella giocata mercoledì 25 marzo e un successo tutt’altro che semplice per i nerazzurri, bravi a mantenere lucidità nei momenti decisivi nonostante le energie spese pochi giorni prima nella sfida di Livorno e di fronte a un’avversaria ostica, già capace di imporsi all’andata di misura. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Basket, la Benacquista Latina vince ancora: 11esimo successo di fila e primo posto Articoli correlati Basket, la Benacquista Latina vince la sesta gara consecutiva e difende il quarto postoI nerazzurri si impongono per 86-80 sulla Power Basket Nocera al termine di una sfida intensa e delicata. Basket, la Benacquista Latina vince in rimonta contro RavennaVittoria in rimonta per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket nella delicata gara casalinga contro l’Orasì Ravenna. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Benacquista Latina Temi più discussi: Basket, impresa della Benacquista Latina: successo (all’overtime) in casa della capolista; Basket, impresa Benacquista Latina: espugnato il parquet della capolista Livorno; 85-87 d.t.s.: i biancoblù lottano ma cedono al supplementare; Latina da dieci a lode, batte Livorno ed è virtualmente al comando. Basket, impresa Benacquista Latina: espugnato il parquet della capolista LivornoLATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket mette a segno un’altra impresa battendo Livorno al Palamacchia: in questa stagione ancora nessuna squadra era riuscita a vincere sul parquet della c ... radioluna.it Basket, Latina vince il recupero con Chiusi: i pontini si impongono per 84-81La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista il recupero della 23ª giornata del campionato di Serie B Nazionale superando l’Umana San Giobbe Chiusi con il punteggio di 84-81 al termine di una ... radioluna.it Archiviata la straordinaria vittoria sul campo della capolista Livorno, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket è pronta a tornare immediatamente sul parquet per il recupero della 23ª giornata della regular season del campionato di Serie B Nazionale. Merco - facebook.com facebook