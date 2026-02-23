Basket la Benacquista Latina vince la sesta gara consecutiva e difende il quarto posto
La Benacquista Latina ha ottenuto la sua sesta vittoria consecutiva grazie a una prestazione solida contro Nocera, che ha portato alla difesa del quarto posto in classifica. La squadra ha mostrato determinazione e ha mantenuto il vantaggio nel secondo tempo, sfruttando alcune azioni decisive. Con questa vittoria, il team si avvicina sempre di più alla zona playoff, mentre i rivali cercano di cambiare rotta nella prossima partita.
I nerazzurri si impongono per 86-80 sulla Power Basket Nocera al termine di una sfida intensa e delicata. Coach Gramenzi: “Orgoglioso di questi ragazzi, non c’è nulla di semplice in questo campionato” Arriva la sesta vittoria consecutiva per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che, nella giornata numero 28 del campionato di Serie B Nazionale, al PalaCoccia di Veroli supera la Power Basket Nocera con il punteggio di 86-80. Un successo tutt’altro che scontato, conquistato al termine di una gara intensa, equilibrata e fisica, contro una formazione in salute e reduce da risultati importanti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
