Basket la Benacquista Latina vince la sesta gara consecutiva e difende il quarto posto

La Benacquista Latina ha ottenuto la sua sesta vittoria consecutiva grazie a una prestazione solida contro Nocera, che ha portato alla difesa del quarto posto in classifica. La squadra ha mostrato determinazione e ha mantenuto il vantaggio nel secondo tempo, sfruttando alcune azioni decisive. Con questa vittoria, il team si avvicina sempre di più alla zona playoff, mentre i rivali cercano di cambiare rotta nella prossima partita.