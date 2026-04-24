Baskérs appuntamento con la storia | al PalaGiorgini arriva Recanati per il sogno playoff

Sabato alle 18, al PalaGiorgini di via del Tulipano, si terrà l'ultimo incontro della regular season di Serie B Interregionale tra Baskérs e Recanati. La partita, che durerà quaranta minuti, rappresenta l’atto conclusivo di questa stagione. L’evento sarà uno degli appuntamenti più importanti per entrambe le squadre, che si giocano il passaggio ai playoff. La struttura sarà piena di tifosi pronti a sostenere le proprie squadre in questa sfida decisiva.

Quaranta minuti per decidere una stagione, quaranta minuti per trasformare un sogno in realtà. Sabato, alle 18, il PalaGiorgini di via del Tulipano si vestirà a festa per l’ultimo, decisivo atto della regular season di Serie B Interregionale. I Chemifarma Baskérs Forlimpopoli ricevono la visita.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate I Baskérs cercano il sorpasso: al PalaGiorgini arriva TermoliSabato 14 marzo si accendono le luci del PalaGiorgini di Forlimpopoli per una sfida che può dire molto sulla corsa ai playoff. Big match per i Baskers: al PalaGiorgini arriva la capolista CivitanovaSabato alle 18 al PalaGiorgini i rossoneri ospitano la Virtus Civitanova, capolista del girone D, con l’obiettivo di allungare la striscia positiva e... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Baskérs, appuntamento con la storia: al PalaGiorgini arriva Recanati per il sogno playoff; Presentazione Chemifarma Baskérs Forlimpopoli-Svethia Recanati. Baskérs, appuntamento con la storia: al PalaGiorgini arriva Recanati per il sogno playoffSabato sera calerà il sipario sulla stagione regolare: Forlimpopoli sogna il paradiso dei playoff, pronta a spingere i suoi ragazzi oltre l'ostacolo ... forlitoday.it A Forlimpopoli arriva una Canosa fortemente rimaneggiata: vittoria schiacciante dei BaskersPer i Baskérs, ora, sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione: serviranno ancora due punti per chiudere definitivamente il discorso salvezza ... forlitoday.it È un successo al cardiopalma quello conquistato dai Baskérs Forlimpopoli al PalaTriccoli contro la Pallacanestro Jesi dopo un tempo supplementare:... - facebook.com facebook