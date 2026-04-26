Baskérs show | ai playoff da neopromossi Ora Lucca o la nobile Mens Sana Siena

I Baskérs Forlimpopoli hanno concluso la stagione regolare al ottavo posto in classifica, grazie a una vittoria per 66-51 contro la Svethia Recanati. La partita si è sviluppata con parziali di 19-14, 30-27 e 46-44, confermando il successo netto e meritato dei padroni di casa. Con questo risultato, i neopromossi si sono qualificati per i playoff promozione del campionato di serie B Interregionale, ora in attesa di conoscere il loro avversario tra Lucca e Mens Sana Siena.

Netto, meritato e pesante: con il successo per 66-51 (19-14; 30-27; 46-44) contro la Svethia Recanati, i Baskérs Forlimpopoli chiudono la stagione regolare all’ottavo posto e si qualificano per i playoff promozione del campionato di serie B Interregionale. La vittoria è arrivata dopo un’autentica battaglia contro la formazione marchigiana, quarta forza del campionato e giunta in Romagna reduce da sei successi consecutivi. Sin dall’avvio, la Svethia parte forte portandosi subito avanti per 6-0, ma pronta arriva la reazione dei forlimpopolesi che con un controbreak di 10-0 si riportano avanti con un buon Sebastian Vico. Nei quarti centrali, la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Baskérs show: ai playoff da neopromossi. Ora Lucca o la nobile Mens Sana Siena Notizie correlate Leggi anche: La nobile arte del contropiede. I miti della Mens Sana in fuga La capolista Note di Siena Mens Sana non fa sconti al Centro Tecnico BM ArezzoArezzo, 1 marzo 2026 – La capolista Note di Siena Mens Sana non fa sconti al Centro Tecnico BM Arezzo.