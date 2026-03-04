Ai corto drama huo qubing costo produzione 3000 yuan e 500 milioni di visualizzazioni in 2 giorni scuote il settore audiovisivo

Un cortometraggio dedicato a Huo Qubing, realizzato interamente con intelligenza artificiale, ha raccolto oltre 500 milioni di visualizzazioni in soli due giorni, con un costo di produzione di circa 3000 yuan. L’opera ha attirato l’attenzione nel settore audiovisivo, dimostrando come le nuove tecnologie possano influenzare rapidamente la diffusione dei contenuti digitali. La sua viralità ha generato discussioni sul futuro della produzione cinematografica.

quest'innovazione nel panorama audiovisivo sta catalizzando l'attenzione globale: un cortometraggio generato interamente dall'intelligenza artificiale dedicato a huo qubing è diventato virale in rete, toccando numeri sorprendenti in tempi rapidissimi. la produzione minuta, i costi ridotti e la qualità visiva avevano già anticipato una trasformazione strutturale del settore, con una narrativa che sfida le convenzioni tradizionali della realizzazione video. la breve opera, della durata complessiva di circa 23 minuti, è stata realizzata con un budget contenuto di 3.000 yuan (circa 3.240 HKD). nonostante la spesa contenuta, la visione...