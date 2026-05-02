Nella zona di Bari Vecchia è stata trovata un'arma con matricola cancellata, nascosta tra le impalcature di un cantiere. La pistola calibro 22 è stata rinvenuta da alcuni operai durante i lavori di ristrutturazione. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su eventuali collegamenti con episodi di violenza recenti nella zona. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’origine e il possibile utilizzo dell’arma trovata.

? Cosa scoprirai Come può un'arma con matricola finire nascosta in un cantiere?. Quale sparatoria recente potrebbe essere legata a questo ritrovamento?. Chi ha scelto quell'impalcatura per occultare il calibro 22?. Cosa rivelerà il controllo della matricola sulla provenienza della pistola?.? In Breve Operazione Squadra Mobile avvenuta la sera del 2 maggio 2026.. Arma con matricola rinvenuta vicino al parcheggio di Santa Chiara.. Indagini su possibili collegamenti con recenti sparatorie tra clan locali.. Verifiche tecniche sulla capacità di sparo del calibro 22 recuperato.. Questa sera, 2 maggio 2026, gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato una pistola calibro 22 nascosta dentro un’impalcatura vicino al parcheggio di Santa Chiara, a Bari Vecchia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari Vecchia: pistola calibro 22 ritrovata in un’impalcatura

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