Colpi di pistola esplosi a Bari Vecchia | ferita una donna

Martedì 28 aprile, nella sera, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola in via Pier l'Eremita, a Bari Vecchia. Durante l'evento, una donna è rimasta ferita. La polizia si è recata sul posto per le verifiche e ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle cause o sulla dinamica dell'incidente.

Colpi di pistola sono stati esplosi nella serata di martedì 28 aprile a Bari Vecchia, in via Pier l'Eremita. Secondo le prime informazioni, una donna di 85 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita di striscio da un proiettile mentre si trovava in un appartamento.Sul posto sono giunte le.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Colpi di pistola esplosi a Bari Vecchia: una persona feritaColpi di pistola sono stati esplosi nella serata di martedì 28 aprile a Bari Vecchia, in via Pier l'Eremita. Colpi di pistola esplosi all'esterno di una sala giochi a Bari: ferito un ragazzoDiversi colpi di pistola sono stati esplosi nella serata di giovedì 9 aprile davanti a una sala giochi di viale della Repubblica, nel quartiere San... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Colpi di pistola esplosi a Bari Vecchia: una persona ferita; San Paolo, agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster. Feriti due militanti dell'Anpi; Colpi di pistola contro il portone di una palazzina, indagini in corso per stabilire a chi è rivolta l'intimidazione; Valenzano, colpi di pistola esplosi a due passi dalla pizzeria: ipotesi faida tra clan – VIDEO. Colpi di pistola in strada ad Asti: arrestato 33enne incastrato dal DNA e dal possesso delle chiavi del covoCinque colpi furono esplosi con una revolver contro un’auto parcheggiata nel quartiere Praia, con finalità intimidatorie ... quotidianopiemontese.it 25 aprile, colpi di pistola ad aria compressa dopo il corteo di Roma: due feritiSabato di tensioni a Roma. Due persone sono rimaste ferite al termine della manifestazione per il 25 aprile. La coppia si trovava a Parco Schuster quando è ... lapresse.it Foggia, scena muta nell’interrogatorio di Antonio Fortebraccio: i colpi di pistola che hanno ucciso Stefania Rago esplosi in camera da letto E’ stato convalidato dal Tribunale di Foggia il fermo di indiziato di delitto nei confronti di Antonio Fortebraccio, la guardia - facebook.com facebook 25 aprile: colpi di pistola ad aria compressa al corteo di Roma, due persone lievemente ferite x.com