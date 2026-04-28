Colpi di pistola esplosi a Bari Vecchia | una persona ferita

Nella serata di martedì 28 aprile, a Bari Vecchia, in via Pier l'Eremita, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Durante l'evento, una persona è rimasta ferita. La polizia è intervenuta sul posto per raccogliere le testimonianze e avviare le indagini. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulla dinamica dei fatti o sull’identità delle persone coinvolte.

Colpi di pistola sono stati esplosi nella serata di martedì 28 aprile a Bari Vecchia, in via Pier l'Eremita. Secondo le prime informazioni, una persona è rimasta ferita dopo essere stata colpita di striscio da un proiettile.Sul posto sono giunte le Volanti della Polizia per i rilievi e per.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Colpi di pistola esplosi all'esterno di una sala giochi a Bari: ferito un ragazzoDiversi colpi di pistola sono stati esplosi nella serata di giovedì 9 aprile davanti a una sala giochi di viale della Repubblica, nel quartiere San... Spari durante il 25 aprile a Roma, ferita una coppia dell'Anpi: i colpi esplosi da un uomo in motorinoDai momenti di tensione alla paura: nel parco Schuster, a Roma, mentre sul palco erano in corso gli interventi dell’Anpi per chiudere la Festa della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Valenzano, raffica di spari nella notte: colpi esplosi vicino a una pizzeria; San Paolo, agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster. Feriti due militanti dell'Anpi; Colpi di pistola contro il portone di una palazzina, indagini in corso per stabilire a chi è rivolta l'intimidazione; Valenzano, colpi di pistola esplosi a due passi dalla pizzeria: ipotesi faida tra clan – VIDEO. Colpi di pistola in strada ad Asti: arrestato 33enne incastrato dal DNA e dal possesso delle chiavi del covoCinque colpi furono esplosi con una revolver contro un’auto parcheggiata nel quartiere Praia, con finalità intimidatorie ... quotidianopiemontese.it 25 aprile, colpi di pistola ad aria compressa dopo il corteo di Roma: due feritiSabato di tensioni a Roma. Due persone sono rimaste ferite al termine della manifestazione per il 25 aprile. La coppia si trovava a Parco Schuster quando è ... lapresse.it Foggia, scena muta nell’interrogatorio di Antonio Fortebraccio: i colpi di pistola che hanno ucciso Stefania Rago esplosi in camera da letto E’ stato convalidato dal Tribunale di Foggia il fermo di indiziato di delitto nei confronti di Antonio Fortebraccio, la guardia - facebook.com facebook 25 aprile: colpi di pistola ad aria compressa al corteo di Roma, due persone lievemente ferite x.com