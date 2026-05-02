Bari ucciso per 30 euro | trovato morto Michelangelo Scamarcia nel negozio fermato un 42enne

A Bari, un uomo di 68 anni è stato trovato morto all’interno di un negozio nel quartiere Carbonara. La vittima, identificata come Michelangelo Scamarcia, è deceduta a seguito di un episodio legato a una lite per una somma di 30 euro mai restituita. Le forze dell’ordine hanno fermato un 42enne, sospettato di aver nascosto il corpo in sacchetti nel quartiere. La vicenda si è svolta nel contesto di un confronto degenerato.

Lite per una somma mai restituita: il corpo nascosto in sacchetti nel quartiere Carbonara. L’ omicidio a Bari per 30 euro ha portato alla morte di Michelangelo Scamarcia, 68 anni, trovato senza vita in un negozio del quartiere Carbonara. Per il delitto è stato fermato un commerciante di 42 anni, accusato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e utilizzo indebito di strumenti di pagamento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alla base dell’aggressione ci sarebbe una lite nata da una somma mai restituita. La dinamica: accordo sulla carta e lite per 30 euro. I due si sarebbero accordati per una transazione da 600 euro utilizzando la carta di inclusione della vittima, che consente solo acquisti e non prelievi.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Nella giornata del 1° maggio i carabinieri hanno trovato in un negozio a Carbonara il cadavere di Michelangelo Scamarcia. Il 68enne era scomparso dal 2 aprile scorso, con il titolare del negozio che è accusato di omicidio volontario. x.com