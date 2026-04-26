A Fossacesia via all' intervento di riqualificazione del palazzo municipale | lavori sulla facciata e negli spazi interni

A Fossacesia sono iniziati i lavori di riqualificazione del palazzo municipale, che includono interventi sulla facciata e negli spazi interni. La decisione è stata approvata dalla giunta comunale, aprendo così la fase operativa del progetto. Il restauro interesserà le parti esterne dell’edificio e le aree interne dedicate all’attività amministrativa, con l’obiettivo di migliorare le condizioni strutturali e estetiche dell’edificio.

La giunta comunale di Fossacesia ha dato il via libera all’iter per la riqualificazione del palazzo municipale, sede centrale dell’attività amministrativa cittadina. Si tratta di un atto di indirizzo che segna l’avvio della fase progettuale e definisce le linee guida degli interventi.L’obiettivo.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Lavori riqualificazione piazze cittadine: "L'intervento punta a migliorare la qualità degli spazi pubblici"CEGLIE MESSAPICA - Dopo piazza Caduti in Guerra, prendono forma anche gli interventi in Piazza della Resistenza, dove il cantiere procede secondo... Restauro Palazzo Bastogi, nuovi lavori sulla facciata sinistraFIRENZE – Il restauro di Palazzo Bastogi, storica sede dell’Archivio Storico del Comune di Firenze in via dell’Oriuolo, entra nella sua fase... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Fossacesia, al via il progetto di riqualificazione del Palazzo Municipale; Sangro a rischio dopo il maltempo, messa in sicurezza urgente della foce mentre prosegue il ripristino dei 5 km di spiaggia a Fossacesia; Fossacesia, lavori urgenti alla foce del Sangro dopo il maltempo; Fossacesia, interventi in corso alla Baya Verde. Aps i Trabocchi: si riconsegni la struttura alla comunità. Fossacesia, al via la riqualificazione del municipio La Giunta comunale di Fossacesia ha avviato l’iter per la riqualificazione del Palazzo municipale, con interventi su spazi interni ed esterni per migliorare servizi e funzionalità. Il progetto prevede efficient - facebook.com facebook