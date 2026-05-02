Bari scuote il parco Morvillo | trovato un preservativo sulle giostre

Nel parco Morvillo di Bari è stato trovato un preservativo posizionato sulle giostre, suscitando preoccupazioni tra i genitori e i frequentatori del luogo. Le forze dell'ordine stanno indagando su come sia stato possibile danneggiare il muretto senza essere notati, mentre i responsabili dell'atto sono ancora da identificare. La presenza dell’oggetto ha attirato l’attenzione di chi utilizza regolarmente lo spazio pubblico, generando discussioni sulla sicurezza e il rispetto degli ambienti dedicati ai bambini.

? Cosa scoprirai Chi ha lasciato l'oggetto proprio sulle strutture per i bambini?. Come sono riusciti i vandali a danneggiare il muretto senza essere visti?. Perché le autorità non intervengono per garantire la sicurezza del parco?. Quali misure prenderà il Comune per ripulire l'area del giardino Morvillo?.? In Breve Area tra via della Costituente e largo 2 Giugno colpita da vandalismi recenti.. Muretto in pietra distrutto da atti vandalici avvenuti nei giorni precedenti.. Residenti denunciano cronica assenza di controllo e pulizia nel giardino Morvillo.. Famiglie chiedono interventi di manutenzione e nuovi piani di monitoraggio territoriale..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, scuote il parco Morvillo: trovato un preservativo sulle giostre Notizie correlate Collodi, il parco si rinnova. Ripulite le giostre storiche. Restyling per il giardinoNel corso della presentazione di Pistoia Capitale Italiana del Libro, alla Borsa Internazionale del Turismo nella Fiera di Milano, il nuovo... Taekwondo, il ruggito delle "Pantere" scuote la Puglia: pioggia di medaglie per il Team Carrara a BariDomenica 22 febbraio, il PalaFlorio di Bari si è trasformato in un’arena di altissimo livello per il Campionato Interregionale Forme Puglia 2026... Contenuti e approfondimenti Bari, al Parco 2 Giugno torna il Primo Maggio Barese 2026: tre giorni di musica, sport e culturaBARI - Si svolgerà dall’1 al 3 maggio 2026, al Parco 2 Giugno di Bari, la settima edizione del Primo Maggio Barese, evento promosso da Soul Club con il patrocinio del Comune di Bari e inserito nel p ... giornaledipuglia.com Bari, a 15 anni dalla controversa apertura il «Parco dell’Amore» non conosce crisiNel girone dantesco - versione tangenziale - la bufera non è vento ma fari accesi e motori al minimo. Le serrande si alzano e si abbassano. Le auto entrano ed escono senza lasciare traccia. E appena d ... lagazzettadelmezzogiorno.it