Collodi il parco si rinnova Ripulite le giostre storiche Restyling per il giardino

Giordano Bruno Guerri, nuovo presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, ha annunciato che il parco di Pinocchio a Collodi sta per riaprire dopo un restyling importante. Durante la presentazione di Pistoia Capitale Italiana del Libro alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, Guerri ha spiegato che le giostre storiche sono state ripulite e aggiornate, mentre il giardino sta ricevendo un nuovo look. La riqualificazione mira a rendere il parco più accattivante e sicuro, concludendo i lavori entro marzo per accogliere i visitatori con un aspetto completamente rinnovato.

Nel corso della presentazione di Pistoia Capitale Italiana del Libro, alla Borsa Internazionale del Turismo nella Fiera di Milano, il nuovo presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, lo storico Giordano Bruno Guerri, ha affermato come fra le milioni di ragioni per venire in visita in Toscana c'è anche il Parco di Pinocchio a Collodi, che "è attualmente oggetto di una profonda operazione di riordino – ha spiegato – e a marzo si presenterà ai visitatori di nuovo efficiente". Una operazione, questa, che è iniziata da alcune settimane. Gli interventi di pulizia profonda del Parco e degli spazi che lo arricchiscono hanno preso il via da pochi giorni, affidati all'impresa di pulizie Il Serchio, lucchese di Borgo a Mozzano, ma con sede a Firenze.