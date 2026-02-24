Taekwondo il ruggito delle Pantere scuote la Puglia | pioggia di medaglie per il Team Carrara a Bari

Il Team Carrara ha dominato il Campionato Interregionale Forme Puglia 2026, grazie alle straordinarie performance delle

Domenica 22 febbraio, il PalaFlorio di Bari si è trasformato in un’arena di altissimo livello per il Campionato Interregionale Forme Puglia 2026 organizzato in maniera impeccabile dal Comitato Regionale FITA Puglia. Un evento imponente che ha visto sfidarsi ben 649 atleti provenienti da tutta Italia. In questo mare di competitor, le 14 Pantere schierate sul quadrato dal Maestro Carrara hanno lasciato un'impronta indelebile, trascinando la squadra all' 8° posto assoluto nel medagliere globale dell'evento interregionale, piazzandosi così tra le 10 squadre più forti. Il ruggito più forte è arrivato dai sette atleti che hanno scalato il gradino più alto del podio con prestazioni millimetriche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Campionato regionale 2026 di taekwondo (combattimento): 2 medaglie per le Pantere Team CarraraSi conclude a Patti il campionato regionale 2026 di taekwondo combattimento.

Impresa storica delle pantere taekwondo Team Carrara a MazaraIl 14 febbraio 2026, le Pantere Taekwondo Team Carrara hanno conquistato una vittoria storica a Mazara, dimostrando tutta la loro determinazione.

