Bari omicidio Scamarcia | 42enne confessa

Un uomo di 42 anni ha confessato l'omicidio di un uomo avvenuto a Bari. La polizia ha arrestato un cittadino cinese, che si trova ora in carcere, con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Secondo quanto riferito, il movente sarebbe un debito di 30 euro. La vittima è stata trovata senza vita in una zona della città, e l’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto.

In carcere il cinese Wei Lin, accusato di omicidio e occultamento di cadavere. Il movente sarebbe un debito di 30 euro Il motivo dietro l’omicidio diMichelangelo Scamarcia, scomparso aBarilo scorso2 aprileeritrovato senza vitanel negozio di un 42enne di origini cinesi, sembrerebbe essere undebito di soli 30 euro. L’uomo, attualmente sotto fermo,ha confessato di aver ucciso la vittima soffocandolacon un sacchetto di plastica. Il provvedimento di fermo è stato adottato anche per ilrischio di fuga, dato che il 42enne aveva pianificato la chiusura del negozio con l’intenzione di lasciare la città. Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto ieri mattina a Bari nel negozio “Moda Casa“, situato nel quartiereCarbonara.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bari, omicidio Scamarcia: 42enne confessa BARI, UCCISO UN 39ENNE Notizie correlate Leggi anche: Michelangelo Scamarcia trovato morto in un negozio a Bari, confessa il titolare: “L’ho ucciso per 30 euro” Bari, Michelangelo Scamarcia trovato morto in un negozio, era scomparso da giorni. Fermato il titolareMichelangelo Scamarcia, scomparso il 31 marzo, è stato trovato morto in un negozio di Bari. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Michelangelo Scamarcia trovato morto a Bari Carbonara: fermato 42enne cinese; Bari, Scamarcia ucciso dopo una lite per 30 euro. Lin Wei voleva fuggire in Cina, la confessione: L'ho soffocato; Delitto Scamarcia, momenti di tensione a Carbonara: urla e insulti al titolare del negozio VIDEO; Bari, cadavere in negozio: fermato 42enne cinese. Movente di natura economica. Michelangelo Scamarcia ucciso per un debito di 30 euro: soffocato e nascosto in una busta di plastica nel retro di un negozioPer l'omicidio è stato fermato un commerciante 42enne di origine cinese, titolare dell'attività dove è stato ritrovato il corpo ... today.it Omicidio Bari: Michelangelo Scamarcia ucciso per 30 euro. Il killer confessaL'omicida è Lin Wei, cittadino cinese, e proprietario del locale a Carbonara dove è stato rinvenuto il cadavere del 68enne ... tg.la7.it Telesveva. . Uomo trovato morto in un negozio cinese di Carbonara, fermato il titolare dell’attività: “Ucciso per 30 euro” #bari #cronaca #omicidio - facebook.com facebook Treni bloccati sulla linea adriatica in Abruzzo, problemi alla linea elettrica. Fermi i Frecciarossa Venezia-Lecce e Milano-Bari e Intercity Bolzano-Bari #ANSA x.com