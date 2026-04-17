Bari il parco Rossani si anima | giochi e welfare per unire la città

Domenica 19 aprile, nel parco Rossani di Bari si svolgerà un evento con giochi e iniziative legate al welfare. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini e promuovere momenti di socialità nel quartiere. L’area verde si riempirà di attività pensate per tutte le età, con l’intento di stimolare l’aggregazione e la partecipazione della comunità locale. L’iniziativa porterà persone di diverse età a condividere spazi e momenti di svago.

Domenica 19 aprile, il parco Rossani di Bari diventerà il cuore pulsante di un’iniziativa che mira a trasformare la socialità urbana in uno strumento di crescita civile. L’evento Bari in Festa – Una domenica in città vedrà l’impegno diretto di diverse realtà del welfare locale, con attività che spaziano dal supporto educativo per i più piccoli alla prevenzione sociale nelle aree di aggregazione giovanile, tra le ore 10.30 e le 16.30. Educazione e inclusione attraverso il gioco nel verde pubblico. L’area dedicata alle nuove generazioni sarà presidiata dall’équipe dell’Unità Mobile LGNET, che si stabilirà presso il parco Rossani proprio nella giornata di domenica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, il parco Rossani si anima: giochi e welfare per unire la città Notizie correlate Bari, il Parco Gargasole si anima: picnic e musica per l’ambienteCentinaia di cittadini si sono riuniti ieri al Parco Gargasole per partecipare a un picnic dedicato alla tutela ambientale, trasformando lo spazio... Il nodo del Welfare nella Giunta comunale di Bari, c'è la svolta: sì a Cavone assessoreL'esponente lacarriano dei Dem, già presidente del Consiglio cittadino, andrà a prendere il posto di Elisabetta Vaccarella, approdata in Regione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bari, Parco Rossani si trasforma per un giorno: torna Bari in Festa; Bari in festa fa il bis nel parco Rossani; Musica, sport, food e area market: il parco Rossani si colora per Bari in Festa. Spazio per tutti; Bari in Festa torna al Parco Rossani: sport, musica e creatività il 19 aprile. A Bari nell'ex Caserma Rossani al via La Casa nel Parco, percorso di partecipazione e innovazione giovanilePartirà domani, giovedì 23 ottobre, il percorso di partecipazione e innovazione giovanile per «La Casa nel Parco», il progetto promosso dall’assessorato alle Culture del Comune di Bari con il sostegno ... lagazzettadelmezzogiorno.it Musica, sport, food e area market: il parco Rossani si colora per Bari in festa. Spazio per tuttiL’appuntamento domenica, 19 aprile, a partire dalle 10,30 e fino a sera. Previste aree dedicate ai piccoli ma anche ai cani; 50 gli stand dell’area market ... msn.com BTV News canale 85. . BARI RIACCENDE I MOTORI DEL PASSATO: DAL 23 AL 26 APRILE TORNA LA NONA EDIZIONE DEL GRAN PREMIO DI BARI, AUTO D’EPOCA, MOSTRE E EVENTI NEL CUORE DELLA CITTÀ #granpremiodibari #comunedibari - facebook.com facebook 80 ANNI DI FIAMMA, DAL MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO A FRATELLI D’ITALIA” Venerdì 17 aprile aBari partecipo ad un importante momento di riflessione politica, organizzato dalla Fondazione Tatarella, in collaborazione con la Fondazione Allea x.com