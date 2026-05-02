Bari | il fermo per la morte del 68enne trovato cadavere in un negozio un mese dopo la sparizione Carabinieri

Nella serata del primo maggio, i carabinieri hanno comunicato di aver eseguito un fermo in relazione alla morte di un uomo di 68 anni, ritrovato senza vita all’interno di un negozio di Bari. L’uomo era scomparso circa un mese fa, e il suo corpo è stato trovato in un negozio locale. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Bari, nel corso della serata di ieri 1° maggio 2026, Militari della Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Bari, nei confronti di un cittadino cinese 42enne, in quanto gravemente indiziato (fatta salva ogni necessaria valutazione nelle fasi successive del procedimento con il contributo della difesa) del decesso di un uomo scomparso dal 2 aprile u.s. ed il cui cadavere era stato rinvenuto nella mattina presso il negozio di Sua proprietà. Il destinatario del provvedimento è stato individuato all’esito di...🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari: il fermo per la morte del 68enne trovato cadavere in un negozio un mese dopo la sparizione Carabinieri Notizie correlate Bari: cadavere in un negozio L'uomo era scomparso da un meseIl cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un negozio di Bari dal titolare cinese dell’esercizio,nel quartiere Carbonara. Incidente in moto nella notte, trovato cadavere il mattino dopo: la tragica morte di Fabio BeniniStezzano (Bergamo), 18 aprile 2026 - È stato un camionista di passaggio a fare la tragica scoperta e a dare l’allarme alle prime luci di giovedì. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bari, cadavere di un uomo scomparso da giorni trovato in un negozio: fermato proprietario; Corpo in un negozio, un fermo a Bari; Cadavere trovato a Bari, il titolare del negozio fermato per omicidio; Avellino-Bari, tensione fuori dallo stadio e silenzio stampa: biancorossi nel baratro. Bari, cadavere di un uomo scomparso da giorni trovato in un negozio: fermato proprietarioIl cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina poco prima delle 12, in un negozio di piazza Umberto nel rione Carbonara a Bari. Si tratta di un 68enne italiano di cui era stata denunciata la sc ... tg24.sky.it Bari, cadavere trovato in un negozio: in carcere titolare 42enne. La confessione in caserma: «L'ho ucciso con un sacchetto»È in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario il titolare del negozio del quartiere Carbonara dove, ieri mattina, è stato trovato il cadavere di Michelangelo Scamarcia, 68enne scomparso dal ... lagazzettadelmezzogiorno.it Gianmarco Di Napoli. . 2 2026 Prime Notizie dalla Puglia con Il cadavere di Michelangelo Scamarcia è stato trovato in un negozio a Bari, il titolare cinese arrestato per omicidio. Un surfista risulta disperso a - facebook.com facebook Treni bloccati sulla linea adriatica in Abruzzo, problemi alla linea elettrica. Fermi i Frecciarossa Venezia-Lecce e Milano-Bari e Intercity Bolzano-Bari #ANSA x.com