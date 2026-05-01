Bari | cadavere in un negozio L' uomo era scomparso da un mese

A Bari, nel quartiere Carbonara, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo all’interno di un negozio gestito da un cittadino cinese. Il titolare ha scoperto la presenza del corpo e ha chiamato le forze dell’ordine. L’uomo era scomparso da circa un mese, secondo quanto riferito dagli investigatori. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un negozio di Bari dal titolare cinese dell’esercizio,nel quartiere Carbonara. Il 68enne era scomparso da un mese, esattamente dal 31 marzo, stando alla denuncia dei familiari. Al lavoro i carabinieri della compagnia San Paolo. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari: cadavere in un negozio L'uomo era scomparso da un mese A top assassin disguises as a boy and is taken by a prince—then begins their battle of wits! #drama Notizie correlate Leggi anche: Bari: cadavere in un negozio L'uomo era scomparso da giorni Cadavere di un 68enne rinvenuto in un negozio di Carbonara. L'uomo era scomparso da giorniIl corpo senza vita di un 68enne è stato rinvenuto in un esercizio commerciale del quartiere Carbonara a Bari. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bari, cadavere di un uomo scomparso da giorni trovato in un negozio; Bari, cadavere di un uomo scomparso da giorni trovato in un negozio; Scomparso da un mese a Bari, corpo ritrovato oggi in un negozio; Scomparso da un mese a Bari, corpo ritrovato oggi in un negozio. Bari: cadavere in un negozio L'uomo era scomparso da giorniIl cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un negozio di Bari. Il 68enne era scomparso da un mese, esattamente dal 31 marzo, stando alla denuncia dei familiari. noinotizie.it Carbonara (Bari), cadavere rinvenuto in un negozioSi trovava all'interno del negozio di Carbonara (Bari) il cadavere di un italiano di 68anni, di cui era stata denunciata la scomparsa nei giorni scorsi. I Carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo ... rainews.it Era avvolto in buste per l'imballaggio, il corpo senza vita e in avanzato stato di decomposizione di Michelangelo Scamarcia, 67 anni, ritrovato in un locale commerciale nel quartiere Carbonara di Bari. Era scomparso dallo scorso 31 marzo dalla stessa zona de - facebook.com facebook A Bari-Entella designato Mariani, uno dei migliori d’Italia, eppure assurdo che nel doppio fallo di reazione tra il barese e il ligure venga espulso solo Verreth del Bari. Un errore che può costare la retrocessione al Bari x.com