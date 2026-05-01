Bari | cadavere in un negozio L' uomo era scomparso da un mese

Da noinotizie.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari, nel quartiere Carbonara, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo all’interno di un negozio gestito da un cittadino cinese. Il titolare ha scoperto la presenza del corpo e ha chiamato le forze dell’ordine. L’uomo era scomparso da circa un mese, secondo quanto riferito dagli investigatori. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un negozio di Bari dal titolare cinese dell’esercizio,nel quartiere Carbonara. Il 68enne era scomparso da un mese, esattamente dal 31 marzo, stando alla denuncia dei familiari. Al lavoro i carabinieri della compagnia San Paolo.           L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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