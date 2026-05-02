Una donna di 72 anni è rimasta ustionata durante un barbecue del Primo Maggio a causa di una fiammata improvvisa. L'incidente si è verificato mentre la donna stava gestendo la griglia. È stata subito soccorsa e trasportata in un ospedale di Padova, dove si trova sotto osservazione. Le condizioni cliniche della donna non sono state rese note nei dettagli.

? Cosa scoprirai Come ha causato l'esplosione il gesto fatto sulla griglia?. Quali sono le condizioni cliniche della donna trasportata a Padova?. Perché l'intervento dell'elisoccorso è stato decisivo per la vittima?. Cosa hanno accertato i vigili del fuoco sul luogo dell'incidente?.? In Breve L'incidente ad Arco è avvenuto intorno alle ore 12:35 durante il pranzo.. Due ambulanze e l'elisoccorso hanno gestito l'emergenza medica sul luogo.. La donna è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Santa Chiara.. L'uso di alcol sulla brace ha causato l'esplosione delle fiamme.. Una donna di 72 anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Chiara dopo un violento ritorno di fiamma avvenuto ad Arco durante un pranzo del Primo Maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barbecue del Primo Maggio: 72enne ustionata da una fiammata improvvisa

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