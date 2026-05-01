Panico al pranzo del Primo Maggio | una donna ustionata dal ritorno di fiamma

Durante il pranzo del Primo Maggio, una donna di 72 anni è rimasta ferita a causa di una fiamma ritorcata mentre preparava un barbecue all'aperto. L'incidente si è verificato ad Arco, in presenza di familiari e amici, in una giornata caratterizzata dal bel tempo e temperature elevate. La donna ha riportato ustioni e ha ricevuto assistenza sul posto prima di essere trasportata in ospedale.

Non avrebbe potuto andare peggio il Primo Maggio di una 72enne di Arco: quando era tutto pronto per un barbecue con gli affetti più cari per celebrare all’aria aperta (complice anche il bel tempo e le temperature ben oltre il primaverile) la Festa dei Lavoratori, è successo un incidente domestico.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Dal Primo Maggio al ritorno del triathlonLa città si sta preparando ai primi grandi eventi della bella stagione: dal festival del 1 Maggio (dall’1 al 3 maggio) al ritorno del grande... La Forza di una donna, anticipazioni dal 27 aprile al 3 maggio 2026: Sirin al centro del caosLa settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 de La Forza di una donna si preannuncia ricca di tensioni, rivelazioni e momenti emotivi che terranno... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Primo maggio, idee last minute: ecco dove mangiare a menù fisso a Reggio Calabria e provincia; resiDANZE di primavera. Dramma al pranzo del primo maggio: getta l'alcol sulla griglia e il fuoco le ustiona il volto. Grave una 72enne, sul posto l'elisoccorsoARCO. Momenti di paura nella giornata di oggi nell'Alto Garda, dove una donna di 72 anni ha riportato gravi ustioni al volto e alla parte superiore del corpo per un violento ritorno di fiamma mentre a ... ildolomiti.it Dalla lotta alla festa: il lungo viaggio del Primo MaggioPrimo Maggio, data simbolo che ancora oggi dovrebbe celebrare le conquiste sindacali e la tutela dei diritti dei lavoratori. Sebbene dal 1990 venga associata al cosiddetto ... ilmattino.it A Empoli sindacati, cittadini, associazioni e la lunga bandiera della pace per le strade. Rossi (Cgil): "Il Primo Maggio è impegno per un futuro più giusto". Castelfiorentino dedica la giornata all'operaio morto mercoledì sul lavoro facebook Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com