Banda del buco tenta colpo ai danni di un ufficio postale | i malviventi scoperti dai dipendenti si danno alla fuga

Stamattina ad Afragola, un tentato furto presso un ufficio postale in via San Marco ha coinvolto alcuni malviventi appartenenti alla banda del buco. I dipendenti hanno notato i sospetti e hanno segnalato la presenza dei ladri, che sono quindi fuggiti prima di riuscire a portare a termine il colpo. La scena si è conclusa con la fuga dei malviventi, lasciando l’ufficio in attesa di verifiche e interventi di sicurezza.

Momenti concitati questa mattina ad Afragola, per un tentato colpo di una banda del buco ai danni dell'ufficio postale in via San Marco.I malviventi, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero fatto un buco del pavimento e sono stati scoperti dai dipendenti dell'ufficio. I banditi, così, hanno.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Banda del buco in posta ad Afragola, ma i banditi fanno troppo rumore: messi in fuga dai dipendentiQuesta mattina, i malviventi hanno provato a entrare dal sottosuolo in un ufficio postale di Afragola, nella provincia di Napoli, ma sono stati... Banda del buco in azione nell'ufficio postale: ma scatta l'allarme e il furto fallisceCEGLIE MESSAPICA - Furto fallito nella notte tra ieri e oggi, mercoledì 15 aprile, nell'ufficio Postale di via Don Guanella a Ceglie Messapica dove... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ecco come operava la banda del buco ad Asti: il colpo da mezzo milione; Rapina in banca a Napoli, chiuso il tunnel scavato dalla banda del buco; Colpo da mezzo milione ad Asti, presa la banda del buco; Rapinatori armati in banca: i carabinieri sventano il furto 20 minuti prima dell'apertura forzata della cassaforte. Afragola, fallisce il colpo della banda del bucoImpiegato reagisce e mette in fuga i rapinatori Afragola, fallisce il colpo della banda del buco: impiegato reagisce e mette in fuga i rapinatori ... marigliano.net Banda del buco in provincia di Napoli, fanno troppo rumore e vengono scopertiÈ andata male alla banda del buco. Nel mirino dei malviventi underground, la filiale delle poste di Afragola, angolo via San Giovanni. I rapinatori hanno fatto troppo rumore, ... ilmattino.it È andata male alla banda del buco. Nel mirino dei malviventi underground, la filiale delle poste di Afragola, angolo via San Giovanni. I rapinatori hanno fatto troppo rumore, richiamando l’attenzione di alcuni impiegati dell’ufficio, che sotto i propri occhi hanno v - facebook.com facebook San Donato: c’è una banda del lusso dietro il furto da un milione di euro x.com