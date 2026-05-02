Una banda di ladri ha tentato di svaligiare una filiale postale nella zona di Afragola, vicino a via San Giovanni. Durante il colpo, i malviventi hanno causato molto rumore, attirando l’attenzione e portando alla loro scoperta. La polizia è intervenuta prontamente e ha fermato alcuni sospetti sul luogo dell’episodio, che si è verificato recentemente. La vicenda si è conclusa con l’arresto di alcuni componenti della banda.

È andata male alla banda del buco. Nel mirino dei malviventi underground, la filiale delle poste di Afragola, angolo via San Giovanni. I rapinatori hanno fatto troppo rumore, richiamando l’attenzione di alcuni impiegati dell’ufficio, che sotto i propri occhi hanno visto parte del pavimento franare, e dal buco spuntare la testa di uno dei rapinatori, pronto a fare irruzione nell’ufficio dove erano in corso le operazioni di pagamento per le pensioni. La reazione di uno degli impiegati è stata istintiva, dopo aver afferrato un grosso calcinacci lo ha scagliato verso il rapinatore, che visto si scoperto è scomparso nel sottosuolo, insieme agli altri complici.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Banda del buco ad Afragola, fanno troppo rumore e vengono scoperti

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