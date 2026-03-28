Tre amici avevano preso una camera in un albergo di Suzzara per trascorrere la notte, decidendo di condividere la stanza per risparmiare. Durante la serata hanno organizzato una festa con musica e rumore elevato, attirando l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri. All’arrivo, i militari hanno riscontrato un uomo ricercato tra i presenti, che è stato arrestato.

Suzzara (Mantova), 28 marzo 2026 – Avevano preso una camera d’albergo per trascorrere la nottata. Tre amici, per ridurre le spese, avevano deciso di condividere la stessa camera. Ma tra un bicchiere di birra ed un altro, gli animi si sono surriscaldati e pure il tono della voce, tanto che il portiere notturno si è visto costretto, a causa del disturbo arrecato dai tre soggetti, a chiamare il 112 e chiedere l’intervento della forza pubblica. Quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gonzaga hanno bussato alla porta della camera dell’hotel, a Suzzara, le voci si sono subito abbassate. Da un controllo dei documenti è emerso, però, che a carico di uno di loro era pendente una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Suzzara, organizzano una festa in albergo ma fanno troppo rumore: arrivano i carabinieri e trovano un ricercato

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