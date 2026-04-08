Banda del buco in azione ad Agropoli | rubati computer e ripuliti i distributori di un liceo

Nella notte tra ieri e oggi, a Capaccio Paestum, ignoti hanno fatto un foro in una parete del liceo Piranesi per entrare nella struttura. I ladri hanno sottratto i soldi dai distributori automatici e portato via alcuni computer usati dagli studenti. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e l’indagine è in corso. Nessun altro danno alla struttura, ma sono stati danneggiati i distributori e i computer.

Ladri in azione, a Capaccio Paestum: ignoti nella notte sono entrati in azione presso il liceo Piranesi, facendo un buco in una parete per introdursi nella struttura e rubare il denaro contenuto all’interno dei distributori, nonchè i computer degli studenti. Al mattino, l'amara scoperta: sul. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Furto al liceo Michelangiolo, rubati decine di computerDecine di computer rubati al liceo ginnasio Michelangiolo di via della Colonna, a Firenze. Nuovo furto al liceo Michelangiolo: spariti computer e contanti dai distributoriFirenze, 21 gennaio 2026 – Non c’è pace per il classico Michelangiolo, ancora una volta bersagliato dai ladri. Temi più discussi: Banda del buco in azione a Latina, ma il furto nel supermercato non riesce; Bucano una parete e trovano la cassaforte, ma il furto non riesce; Uffizi sotto ricatto hacker, opere nei caveau e porte murate; Il Lane lascia a Lecco la verginità esterna. La banda del buco torna in azione a NapoliPensavamo tutti che la famigerata banda del buco avesse terminato di agire indisturbata per le vie del centro storico di Napoli edintorni, e invece così non è: qualche ora fa, i carabinieri del nucleo ... it.blastingnews.com Banda del buco in gioielleria, il titolare: 'colpo silenzioso'Parliamo di un furto che va dai 250 mila ai 300 mila euro, probabilmente è avvenuto l'altro ieri di notte. Sono stati molto silenziosi, perché nessuno si è accorto di nulla e le telecamere avevano un ... ansa.it La “banda del sesto posto” da Di Francesco a Gasperini Classifica, punti e campionato fotocopia alla 31esima giornata da 8 anni Leggi il nostro approfondimento https://tinyurl.com/w75xea74 - facebook.com facebook INTER, MANITA PER LO SCUDETTO. ROMA BANDA DEL BUCO. E IN SERIE A TORNIAMO LEONI youtu.be/9VWpOtv93lA x.com