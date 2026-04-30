In questi ultimi giorni si consiglia di evitare prelievi agli sportelli ATM, specialmente in alcuni giorni della settimana. La praticità di usare il bancomat ha reso questa operazione parte della routine quotidiana di molti utenti. Tuttavia, ci sono motivi specifici che rendono preferibile ridurre le operazioni di prelievo in determinati momenti. È importante conoscere le indicazioni per evitare possibili inconvenienti durante le operazioni di prelievo.

Per tutti quanti noi effettuare un prelievo allo sportello ATM è ormai una consuetudine. Un'operazione molto semplice, entrata ormai a far parte del quotidiano. Forse qualcuno avrà già notato che ci sono dei giorni della settimana in cui è più probabile imbattersi in vari problemi legati al macchinario. Problemi tecnici possono verificarsi in ogni momento, tuttavia pare che la domenica e il lunedì sia più facile avere delle difficoltà a prelevare denaro. Una delle ragioni per le quali questi due giorni sono da considerarsi "a rischio" è legata alla liquidità. È più probabile che domenica e lunedì, quindi a fine e inizio weekend, ci sia poca disponibilità di banconote.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bancomat, in questi due giorni della settimana è meglio non prelevare: ecco perché

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