Ginnastica ritmica a Baku | Raffaeli è argento alla palla e terza provvisoria all-around

A Baku, durante la competizione di ginnastica ritmica, l'atleta ha conquistato la medaglia d'argento nella disciplina con la palla e si è collocata temporaneamente terza nella classifica generale. Due settimane dopo aver ottenuto risultati simili in una gara di Coppa del Mondo, si ripresenta con le stesse posizioni sul podio, questa volta all’European Cup. La competizione si è svolta in un contesto internazionale, coinvolgendo diverse nazioni e atlete di alto livello.

L'avevamo lasciata lì, sul secondo gradino del podio di palla e nastro, quindici giorni fa, in World Cup, e la ritroviamo allo stesso identico posto, due settimane dopo, all'European Cup. Sempre alla Milli Gimnastika Arenasi di Baku, sempre alla palla, con un 28 netto anziché il 28.800 della Coppa, sempre Sofia Raffaeli (guidata da Amina Zaripova) si mette al collo l'ennesima medaglia internazionale, seconda di specialità dietro la russa Arina Kovshova, oro a quota 28.600, e davanti all'altra russa, Mariia Borisova, che seppur terza con 27.500 resta a mani vuote per la regola (astrusa!) dei singoli passaporti. Il bronzo, così, finisce al collo della quarta, la cipriota Vera Tugolukova (27.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ginnastica ritmica a Baku: Raffaeli è argento alla palla e terza provvisoria all-around NEW! Sofia Raffaeli Ball 2026 28.250 Notizie correlate Ginnastica Ritmica, European Cup Baku 2026. Le finali su Sportface con Sofia RaffaeliLa European Gymnastics conferma l’appuntamento con l’innovazione: dal 30 aprile al 3 maggio, la Milli Gimnastika Arena di Baku (Azerbaijan) ospiterà... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Baku - European Cup: le emozioni degli scontri diretti in diretta su SportFace e Amazon Prime; European Cup 2026: Tutto pronto per la sfida di Ginnastica Ritmica che avrà come protagoniste Dragas, Raffaeli e la Squadra di Chieti; Israele vince l’oro di ginnastica ritmica alla Coppa del mondo di Baku; Baku: Azzurre pronte per la European Cup. Baku, Sofia Raffaeli d’argento: la fuoriclasse marchigiana resta sul podio tra World Cup ed European Cup nella ginnastica ritmicaAlla Milli Gimnastika Arenasi di Baku la scena cambia, ma il copione resta sorprendentemente simile. Quindici giorni dopo la World Cup, e a distanza di due settimane esatte, Sofia Raffaeli ... corriereadriatico.it Ginnastica ritmica, Italia settima a Baku: Israele trionfa in Coppa del MondoL'Italia della ginnastica ritmica ha concluso al settimo posto il concorso generale della penultima tappa della Coppa del Mondo, svoltasi a Baku, in Azerbaijan. Le Farfalle azzurre, attualmente impegn ... it.blastingnews.com European Cup di Ginnastica Ritmica – Day 1 Prima metà delle qualificazioni individuali, dopo gli esercizi con cerchio e palla L’Italia risponde presente Le poliziotte delle Fiamme Oro si piazzano nella top 5 provvisoria: Sofia Raffaeli – 55. - facebook.com facebook