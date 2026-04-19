Raffaeli doppia emozione d’argento a Baku su Volare TV | palla e nastro sul podio cerchio sfuma per 200 millesimi

A Baku, la ginnasta marchigiana delle Fiamme Oro ha conquistato due medaglie d'argento in una competizione internazionale trasmessa su Volare TV. La atleta si è piazzata seconda nel concorso generale con la palla e il nastro, mentre nel cerchio ha concluso al quarto posto, a soli 200 millesimi dal podio. La sua prestazione ha mostrato grande competitività in tutte le specialità.

La marchigiana delle Fiamme Oro chiude con due secondi posti alle spalle di Varfolomeev e sfiora il podio al cerchio. Dragas quinta alle clavette all’esordio stagionale. L’Insieme chiude sesta e settima. Prossimo appuntamento l’European Cup dal 30 aprile a Baku Altri due argenti per Sofia Raffaeli nella stanza dei sogni di Chiaravalle. Alla FIG World Cup di Baku, l’agente delle Fiamme Oro sale sul podio sia alla palla che al nastro, in entrambi i casi alle spalle dell’olimpionica Darja Varfolomeev e davanti alla bulgara Stiliana Nikolova. La gara è stata trasmessa in diretta su Volare TV e su Amazon Prime Video con il commento di Marta Pagnini, ed è tuttora disponibile on demand su Sportface TV.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Ginnastica ritmica, la World Cup fa tappa a Baku: Raffaeli, Dragas e le Farfalle in pedana. Domenica in diretta su Volare TVDal 17 al 19 aprile alla National Gymnastics Arena le finali di specialità dell’AGF Trophy. Leggi anche: Raffaeli sesta nel concorso generale a Baku, domenica le finali di specialità su Volare TV: c’è anche Dragas alle clavette