Garanzia Errani Paolini Italia-Giappone 3-0 | le azzurre volano alle Finals di BJK Cup!

L’Italia ha conquistato la vittoria contro il Giappone con un punteggio di 3-0, assicurandosi così l’accesso alle Finals di Billie Jean King Cup 2026. La sfida si è conclusa con successi nelle singolari e nel doppio, permettendo alle azzurre di avanzare alla fase finale del torneo internazionale. La partita si è svolta senza particolari variazioni nel risultato rispetto alle previsioni, confermando la superiorità delle giocatrici italiane.

L’Italia si qualifica per le Finals di Billie Jean King Cup 2026. Anche il doppio della sfida tra Italia e Giappone, a Velletri, va alle azzurre: Sara Errani e Jasmine Paolini superano Shuko Aoyama ed Eri Hozumi per 6-2 7-5 e lanciano la selezione azzurra, per la sesta volta di fila, all’appuntamento più atteso della competizione a squadre femminile. Si comincia con i primi tre turni di battuta che vanno via senza reali problemi. La prima a trovarsi in situazione critica è Aoyama, che va sotto 15-40, ma con una prima e una volée di Hozumi il Giappone si ritrova in parità. Dopo un doppio fallo, però, c’è il lob di Errani a siglare il 3-1 prima che Paolini, ai vantaggi, definisca il 4-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Garanzia Errani/Paolini, Italia-Giappone 3-0: le azzurre volano alle Finals di BJK Cup! LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 6-2 6-5, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: le azzurre cercano il break per volare alle Finals!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11. LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 6-2 7-5, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: le olimpioniche non sbagliano e riportano le azzurre alle FinalsCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11. Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streamingNella giornata di ieri l'Italia ha vinto entrambi i singolari completando due terzi del lavoro, ma oggi l'obiettivo sarà quello di chiudere subito i conti ... oasport.it Errani-Paolini oggi, finale doppio Wta Miami: a che ora e dove vederle gratis in direttaLe nostre campionesse nella loro prima finale stagionale sfidano la coppia formata dalla ceca Katerina Siniakova e dall’americana Taylor Townsend ... today.it