LIVE Errani Paolini-Hozumi Aoyama 6-2 7-5 Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | le olimpioniche non sbagliano e riportano le azzurre alle Finals
Nel corso della giornata si è disputata la partita tra Errani e Paolini contro Hozumi e Aoyama, conclusa con un punteggio di 6-2, 7-5. L’Italia ha conquistato il terzo punto contro il Giappone durante la fase di qualificazione alla BJK Cup 2026. La diretta online ha aggiornato i risultati e le sfide successive, tra cui il match tra Paolini e Uchijima, previsto nel secondo incontro della giornata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) 12.53 Grazie mille per averci seguito, buon proseguimento di giornata sportiva a tutti! 12.52 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, con l’appuntamento che è a non prima delle 13.30 con il match di Sinner e Zverev con la finale del Masters 1000 di Montecarlo in palio, con Alcaraz che avrà lo stesso obiettivo contro Vacherot. 12.50 Siamo qualificati alle Final di Billie Jean King Cup 2026 di Shenzhen, che verranno disputate nella città cinese dal 22 al 27 settembre e ci confermiamo ancora una volta nelle migliori otto nazionali del pianeta. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 6-2 6-5, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: le azzurre cercano il break per volare alle Finals!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.
LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 6-2 1-0, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: le azzurre partono avanti nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.
Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere la pratica; Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: si giocherà il quarto singolare?; Italia-Giappone oggi in tv, BJK Cup 2026: orari doppio e singolari, programma, streaming.
LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 6-2 6-5, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: le azzurre cercano il break per volare alle Finals!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) 30-15 Colpisce male il dritto Hozuni, ... oasport.it
Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streamingNella giornata di ieri l'Italia ha vinto entrambi i singolari completando due terzi del lavoro, ma oggi l'obiettivo sarà quello di chiudere subito i conti ... oasport.it
Errani/Paolini Aoyama/Hozumi è ORA in diretta su SuperTennis e SuperTenniX #BJKCup - facebook.com facebook
Le azzurre tornano in campo 10 12:00 Cocciaretto - Uchijima a seguire Paolini - Sakatsume 11 11:00 Errani/Paolini - Aoyama/Hozumi a seguire Paolini - Uchijima a seguire Cocciaretto - Sakatsume Segui - x.com