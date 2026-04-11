LIVE Errani Paolini-Hozumi Aoyama 6-2 7-5 Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | le olimpioniche non sbagliano e riportano le azzurre alle Finals

Nel corso della giornata si è disputata la partita tra Errani e Paolini contro Hozumi e Aoyama, conclusa con un punteggio di 6-2, 7-5. L’Italia ha conquistato il terzo punto contro il Giappone durante la fase di qualificazione alla BJK Cup 2026. La diretta online ha aggiornato i risultati e le sfide successive, tra cui il match tra Paolini e Uchijima, previsto nel secondo incontro della giornata.