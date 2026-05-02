Azzano Decimo scoperte telecamere nei bagni | tre denunce per spionaggio

Azzano Decimo è al centro dell'attenzione per aver scoperto telecamere installate nei bagni di un edificio pubblico. Una dipendente ha individuato un segnale luminoso proveniente da uno dei dispositivi e ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Sono state presentate tre denunce per spionaggio, con i colleghi che hanno indicato un sospetto come possibile responsabile. Le indagini sono in corso per chiarire i fatti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la dipendente a individuare il segnale luminoso?. Chi è il presunto responsabile indicato dai colleghi?. Dove sono state trovate altre telecamere simili nel Pordenanese?. Cosa riveleranno i filmati sequestrati dai carabinieri?.? In Breve Tre denunce presentate da due dipendenti e dal gestore del negozio.. Indagini su un dipendente sospettato di aver installato i dispositivi.. Due telecamere simili già rinvenute in altri punti vendita del Pordenanese.. Carabinieri sequestrano i dispositivi tecnologici per l'analisi dei filmati registrati.. Tre denunce sono state presentate contro ignoti ad Azzano Decimo dopo che una luce rossa sospetta ha svelato la presenza di telecamere nascoste nei bagni di un negozio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Azzano Decimo, scoperte telecamere nei bagni: tre denunce per spionaggio Notizie correlate Leggi anche: Dipendenti filmate di nascosto nei bagni del negozio: scattano tre denunce Caso Paragon, tre telefoni spiati ma uno non era dei servizi: le scoperte sullo spionaggio digitale in ItaliaLa consulenza tecnica depositata nelle scorse settimane nell’ambito dell’inchiesta sul caso Paragon ha prodotto risultati che aprono nuovi...