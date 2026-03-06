Caso Paragon tre telefoni spiati ma uno non era dei servizi | le scoperte sullo spionaggio digitale in Italia

Nelle ultime settimane è stata depositata una consulenza tecnica relativa all’inchiesta sul caso Paragon, che ha rivelato come tre telefoni siano stati sottoposti a intercettazioni, anche se uno di questi non apparteneva ai servizi di intelligence. Queste scoperte sollevano nuovi dubbi riguardo alle pratiche di spionaggio digitale nel paese, senza tuttavia entrare nel merito delle motivazioni o delle responsabilità.

La consulenza tecnica depositata nelle scorse settimane nell'ambito dell'inchiesta sul caso Paragon ha prodotto risultati che aprono nuovi interrogativi sulle attività di spionaggio digitale in Italia. Su sette dispositivi cellulari analizzati dalla Polizia postale insieme a un collegio di docenti universitari, solo tre hanno mostrato tracce concrete di infezione da malware. Un dato già di per sé significativo, che però nasconde un dettaglio ancora più inquietante: mentre per due dei telefoni compromessi è stata confermata l'attività dei servizi segreti italiani, per il terzo le responsabilità rimangono avvolte nel mistero.