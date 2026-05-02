Avm e A Venessia lanciano Thor-neo supereroe a fumetti contro i danneggiamenti

Avm e A Venessia hanno annunciato il lancio di Thor-neo, un supereroe a fumetti progettato per sensibilizzare contro i danneggiamenti. La campagna comunicativa sarà curata dal fumettista veneziano Sebastiano Mandruzzato, noto per aver creato i gabbiani di “A Venessia”. La presentazione ufficiale si è svolta oggi in anteprima al Venezia Comics, che si tiene a Forte Marghera.

Sarà ancora Sebastiano Mandruzzato, il fumettista veneziano creatore dei gabbiani di “A Venessia”, a curare la campagna comunicativa del gruppo Avm (la società che gestice i trasporti pubblici veneziani) presentata oggi in anteprima al Venezia Comics in corso a Forte Marghera: un progetto fresco.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Thor nel futuro del MCU: Chris Hemsworth rompe il silenzio accennando a Thor 5Chris Hemsworth fa parte del Marvel Cinematic Universe da 15 anni, avendo debuttato nei panni di Thor nell’omonimo film del 2011. Tra cinema e fumetti, torna all'Arsenale "Fumetti & Popcorn"Pisa, 15 aprile 2026 - Giunge alla sua dodicesima edizione Fumetti & Popcorn, la rassegna che esplora il legame fra cinema e fumetto, e che porta il... Contenuti utili per approfondire Attacco hacker alle biglietterie Avm: fuori uso il bancomat, sventata la truffaVENEZIA Un’operazione che doveva essere a tappeto, dal centro storico alla terraferma, per succhiare i dati di carte di credito e bancomat, e poi svuotare i conti degli ignari clienti che volevano ... ilgazzettino.it Il numero antiviolenza sul bus e vaporetti del gruppo AvmIl Gruppo Avm (Avm, Actv e Vela) promuove sui propri mezzi la divulgazione del numero antiviolenza 1522. L'iniziativa è stata illustrata stamattina nella sala del Consiglio di Ca' Collalto in ... ansa.it