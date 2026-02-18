Thor nel futuro del MCU | Chris Hemsworth rompe il silenzio accennando a Thor 5

Chris Hemsworth ha rivelato che il suo futuro nel MCU potrebbe includere un quinto capitolo dedicato a Thor, dopo oltre 15 anni di interpretazioni. L’attore ha accennato a possibili progetti, lasciando intendere che la saga del Dio del Tuono potrebbe continuare. L’intervista si è concentrata anche sulla sua preparazione fisica e sui prossimi impegni, tra cui un nuovo film in arrivo nel 2024. La conferma di un Thor 5 resta ancora non ufficiale, ma le sue parole fanno sperare i fan.

Chris Hemsworth fa parte del Marvel Cinematic Universe da 15 anni, avendo debuttato nei panni di Thor nell’omonimo film del 2011. Nel corso di nove apparizioni durante quel periodo (incluso un cameo non accreditato in Doctor Strange), il Dio del Tuono interpretato da Hemsworth è stato una delle figure più importanti del franchise, intraprendendo un viaggio che lo ha visto evolversi da membro originale degli Avengers a padre premuroso che lotta per un futuro migliore per la sua figlia adottiva. Hemsworth riprende il ruolo che ha definito la sua carriera in Avengers: Doomsday, e l’emozionante teaser trailer di Thor sembra suggerire che questo potrebbe essere il suo ultimo viaggio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

