A Lucca, la percentuale di giovani sotto i 25 anni che donano sangue supera di molto la media toscana, raddoppiandola. Questa crescita si è verificata negli ultimi anni e ha attirato l’attenzione di chi si occupa di promozione della donazione. La variazione è attribuibile a iniziative specifiche rivolte ai giovani e a un coinvolgimento più diretto delle associazioni locali. Chi sta guidando questo cambiamento?

? Cosa scoprirai Come ha fatto Lucca a raddoppiare la partecipazione dei giovani?. Chi sta guidando il cambiamento nella composizione dei nuovi donatori?. Perché il modello lucchese è diventato un caso per la Toscana?. Quali rischi corre il sistema sanitario senza questo ricambio generazionale?.? In Breve Il 52,8% dei 125 nuovi soci registrati nel 2025 è composto da donne.. Il 38% della base associativa lucchese è composto da individui sotto i 35 anni.. Nel 2025 sono state registrate 983 donazioni totali sul territorio della provincia.. Claudia Firenze sottolinea l'importanza delle zone operative Versilia e Piana di Lucca.. Il 20,48% dei donatori di Avis a Lucca ha un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, un dato che raddoppia la media della Toscana, ferma al 10,1%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avis: a Lucca i giovani sotto i 25 anni raddoppiano la media toscana

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