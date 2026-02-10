Avellino in festa per San Modestino | al via le celebrazioni tra fede e tradizione

Avellino si sta preparando a vivere giorni intensi di festeggiamenti per San Modestino. Con l’inizio del Triduo di preparazione, la città si anima tra processioni, tradizioni e momenti di fede. Le strade si riempiono di cittadini e visitatori pronti a partecipare alle celebrazioni che rendono omaggio al santo patrono.

Tempo di lettura: 2 minuti La città di Avellino si prepara a vivere i suoi giorni più solenni. Con l’inizio del Triduo di preparazione, prendono ufficialmente il via i festeggiamenti in onore di San Modestino, Vescovo e Martire, Patrono della città e della Diocesi. Un programma ricco, quello di quest’anno, che coniuga la profonda devozione religiosa con momenti di forte valore comunitario e simbolico. Il cammino verso la festa: il Triduo Le celebrazioni inizieranno mercoledì 11 febbraio alle ore 18:30 con la Santa Messa e il rito dell’Unzione degli Infermi. Il percorso spirituale proseguirà giovedì 12 con il conferimento del Ministero del Lettorato e culminerà venerdì 13 febbraio con un momento di grande gioia per la Chiesa locale: durante la Solenne Celebrazione presieduta dal Vescovo Arturo Aiello, avverrà l’ordinazione di tre nuovi diaconi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

