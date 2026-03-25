archi di pasqua san biagio platani torna a costruire il suo capolavoro tra fede e memoria

Ogni anno, il paese di San Biagio Platani si prepara a rinnovare la tradizione degli archi di Pasqua, un evento che coinvolge l’intera comunità. La costruzione di questi archi rappresenta un momento di forte partecipazione popolare e si inserisce nella celebrazione religiosa e culturale della festività. La realizzazione di queste strutture richiede giorni di lavoro da parte di volontari e artigiani locali.

C’è un momento, ogni anno, in cui un intero paese torna a rivelare una delle sue essenze più antiche e riconoscibili. A San Biagio Platani accade a Pasqua, quando mesi di lavoro silenzioso diventano improvvisamente forma, colore e identità. Tornano gli Archi di Pasqua, e con loro uno dei riti più suggestivi del Mediterraneo. Dal 5 aprile al 3 maggio il centro del borgo si trasforma in una grande architettura effimera, costruita interamente con materiali naturali e saperi tramandati. Canne, pane, cereali, fiori, rami e intrecci diventano scenografie monumentali, capaci di ridisegnare lo spazio urbano e restituire un racconto collettivo che affonda le radici nella storia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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