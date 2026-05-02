Avellino riparte da zero O almeno ci prova

Questa mattina ad Avellino è stato inaugurato un nuovo comitato elettorale, segnando un tentativo di ripartenza per la città. Durante l’evento è stata ripetuta più volte la parola “cambiamento”, scelta come parola chiave del momento. Non sono stati annunciati dettagli specifici sui programmi, ma l’attenzione si è concentrata sulla volontà di avviare un percorso diverso rispetto al passato.

Questa mattina, ad Avellino, hanno aperto un comitato elettorale e tirato fuori una parola consumata: cambiamento. A dirla è Antonio Bellizzi, consigliere comunale uscente, candidato nella lista Avellino Città Pubblica a sostegno di Nello Pizza.Lo ha fatto all'inaugurazione del comitato, davanti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate “Vediamo se mi ricordo come si fa”: la forza di Polonara riparte da AvellinoTempo di lettura: 2 minutiIl rumore del pallone che rimbalza sul parquet, il sudore, la concentrazione. Unicusano Avellino Basket alla prova Urania: all’Allianz Cloud sfida da play-offTrentesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest inizia questa sera con due incontri di cartello. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Avellino, la sfida del campo largo: Allargare al civismo, no a Nargi. Mastella ci sarà; L'Empoli torna a sorridere; Empoli-Avellino, Daffara titolare: 3.000 tifosi irpini per sognare i playoff; Nargi sceglie Avellino: Io contro il sistema che mi ha bloccato. Giordano? È nel mio cuore. 46' 0-0 #EmpoliAvellino Si riparte al Castellani Computer Gross Arena, inizia il secondo tempo tra Empoli e Avellino: negli irpini dentro Russo per Biasci - facebook.com facebook