Il suono del pallone che rimbalza sul parquet, il sudore sulla fronte e la concentrazione negli occhi sono elementi che accompagnano l’allenamento di una giocatrice di basket. Dopo un periodo di pausa, la atleta riprende ad allenarsi in una squadra di Avellino, dove si prepara per le prossime partite. La sua presenza testimonia il desiderio di ritrovare la forma e contribuire alla squadra.

Tempo di lettura: 2 minuti Il rumore del pallone che rimbalza sul parquet, il sudore, la concentrazione. Da qui riparte il viaggio di Achille Polonara, che ad Avellino sta costruendo, giorno dopo giorno, il suo ritorno alla pallacanestro giocata. Il PalaDelMauro è diventato il luogo della rinascita sportiva del lungo azzurro, reduce da mesi durissimi segnati dalla leucemia. Da venerdì pomeriggio Polonara è ospite dell’ Unicusano Avellino Basket, che ha subito aperto le porte all’atleta mettendo a disposizione strutture e staff. Determinante è stata la telefonata dell’agente Matteo Comellini, che rappresenta Polonara con la Sigma Sports, accolta con grande disponibilità dal club del presidente Giuseppe Lombardi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Vediamo se mi ricordo come si fa”: la forza di Polonara riparte da Avellino

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