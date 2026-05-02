Avellino parcheggi e ACS Giordano PD avverte | Servono fatti non slogan

Nicola Giordano, candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni comunali di Avellino, ha commentato la situazione riguardante la gestione dei parcheggi cittadini e la società ACS. In un intervento pubblico, ha richiesto azioni concrete e ha criticato l'uso di slogan, sottolineando la necessità di fatti concreti per affrontare le questioni legate ai servizi urbani. La sua presa di posizione si inserisce nel dibattito locale sulla gestione del trasporto e dei parcheggi.

Nicola Giordano, candidato consigliere nella lista del Partito Democratico a sostegno di Nello Pizza per le prossime elezioni comunali di Avellino, interviene sul futuro di ACS e della gestione dei parcheggi cittadini con una presa di posizione netta. «La campagna elettorale, almeno per me, non è.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate ACS Avellino, l'accusa di Giordano: «Festa ha affossato la società pubblica per aprire ai privati»L'ex consigliere comunale di Avellino Nicola Giordano passa all'attacco contro l'ex sindaco Gianluca Festa sulla questione ACS, la società... Leggi anche: Lega Avellino: «Basta slogan, servono proposte serie» Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lavoratori ACS, tra incertezze e speranze: la sfida di un Primo Maggio sospeso; Elezioni ad Avellino, la battaglia sui programmi dallo stadio al salario minimo; Comunali Avellino, Festa rilancia: Competenza e visione; La commissaria di Avellino Perrotta apre la nuova Dogana con il Maggio dei Monumenti. Comunali Avellino, Festa rilancia: Competenza e visioneTorna in corsa per Palazzo di città Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino, spiega la sua candidatura alle prossime comunali con una coalizione composta da quattro liste e circa 130 candidati. Un prog ... irpiniaoggi.it Elezioni ad Avellino, la battaglia sui programmi dallo stadio al salario minimoPizza punta sul salario minimo negli appalti comunali e sul ritorno alla gestione pubblica degli asili nido, Nargi rilancia la realizzazione del nuovo stadio Partenio-Lombardi ... ilmattino.it #Daffara show con l'#Avellino Due rigori parati - facebook.com facebook Continua a brillare con la maglia dell' #Avellino #Daffara, portiere di proprietà della #Juventus L'estremo difensore degli irpini ha parato due rigori contro l'Empoli. Una doppia prodezza che non è servita ad evitare la sconfitta x.com