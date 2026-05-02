Avellino parcheggi e ACS Giordano PD avverte | Servono fatti non slogan

Da avellinotoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicola Giordano, candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni comunali di Avellino, ha commentato la situazione riguardante la gestione dei parcheggi cittadini e la società ACS. In un intervento pubblico, ha richiesto azioni concrete e ha criticato l'uso di slogan, sottolineando la necessità di fatti concreti per affrontare le questioni legate ai servizi urbani. La sua presa di posizione si inserisce nel dibattito locale sulla gestione del trasporto e dei parcheggi.

Nicola Giordano, candidato consigliere nella lista del Partito Democratico a sostegno di Nello Pizza per le prossime elezioni comunali di Avellino, interviene sul futuro di ACS e della gestione dei parcheggi cittadini con una presa di posizione netta. «La campagna elettorale, almeno per me, non è.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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