ACS Avellino l' accusa di Giordano | Festa ha affossato la società pubblica per aprire ai privati

Nicola Giordano, ex consigliere comunale di Avellino, ha espresso critiche nei confronti dell’ex sindaco Gianluca Festa, accusandolo di aver danneggiato la società partecipata del Comune, ACS, e di aver aperto la strada all’ingresso di privati nel settore dei parcheggi cittadini. La questione riguarda le modalità di gestione e le decisioni prese durante l’amministrazione Festa, che Giordano ritiene aver compromesso la struttura pubblica.