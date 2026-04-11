ACS Avellino l' accusa di Giordano | Festa ha affossato la società pubblica per aprire ai privati
Nicola Giordano, ex consigliere comunale di Avellino, ha espresso critiche nei confronti dell’ex sindaco Gianluca Festa, accusandolo di aver danneggiato la società partecipata del Comune, ACS, e di aver aperto la strada all’ingresso di privati nel settore dei parcheggi cittadini. La questione riguarda le modalità di gestione e le decisioni prese durante l’amministrazione Festa, che Giordano ritiene aver compromesso la struttura pubblica.
L'ex consigliere comunale di Avellino Nicola Giordano passa all'attacco contro l'ex sindaco Gianluca Festa sulla questione ACS, la società partecipata del Comune, e sulla gestione dei parcheggi cittadini. Un atto d'accusa politica netto, che arriva in piena vigilia elettorale.Il paradosso del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Acqua pubblica in Campania, Fico blocca la gara, ma la Regione ha ancora la consulenza per una società coi privatiLa giunta Fico ritira la gara per il socio privato dell’acqua pubblica, ma 4 giorni prima affida una consulenza sullo stesso progetto.
Leggi anche: Le case sprofondano, i fondi speculano. Così sparisce la Garbatella pubblica per far posto ai privati
Avellino, il Comune risponde alle accuse sull’ACS: «Operato sempre in trasparenza»Una emittente televisiva locale ha diffuso notizie circa la presunta presentazione di un esposto indirizzato a Magistratura, Guardia di Finanza, Prefettura, Anac e Corte dei Conti con riferimento ai p ... irpiniaoggi.it
Ponte Genova: difesa Castellucci, sentenza Avellino un boomerang per l'accusain cui il perimetro della responsabilità penale è stato talmente dilatato da finire per affermare la colpevolezza dell'amministratore delegato di un gruppo multinazionale per il mancato intervento su ... ansa.it